Jiří Moravčík
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4napsaných článků
World music už v Česku zdaleka není takovou novinkou jako před sedmi lety, kdy festival Respect začínal, letošní ročník ale ukazuje, že si v rostoucí konkurenci našel nezaměnitelnou cestu. Dramaturgie přehlídky nestaví na prověřených jménech, ale naopak rozhazuje sítě v neprobádaných vodách a snaží se překvapovat. Letošní ročník, který se koná opět na pražském ostrově Štvanice, to potvrzuje vrchovatě: tak roztodivnou sestavu muzikantů jinde nepotkáte.
Indicko-africká skupina Sidi Goma zahrála v Evropě poprvé před rokem a okamžitě se zařadila mezi nejžádanější koncertní zjevení. „Nevídané a neslýchané,“ vzdychali unisono fanoušci world music i hudební recenzenti, když sledovali jejich extatickou show, která jedinečným způsobem propojuje hudební a spirituální tradici dvou kontinentů. Vystoupení Sidi Goma bude jedním z vrcholů 7. ročníku festivalu etnické hudby a world music Respect, který probíhá tento víkend na pražské Štvanici. Dalšími neméně silnými lákadly jsou vietnamští virtuozové Khac Chi Ensemble, temný irský punk-folkový zpěvák Shane MacGowan se skupinou The Popes nebo Joaquín Díaz, zpěvák a harmonikář původem z Dominikánské republiky.