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Redakce

Jiří Moravčík

4napsaných článků

Všechny publikované články

Respect slibuje překvapení
Kultura9 minut

Respect slibuje překvapení

World music už v Česku zdaleka není takovou novinkou jako před sedmi lety, kdy festival Respect začínal, letošní ročník ale ukazuje, že si v rostoucí konkurenci našel nezaměnitelnou cestu. Dramaturgie přehlídky nestaví na prověřených jménech, ale naopak rozhazuje sítě v neprobádaných vodách a snaží se překvapovat. Letošní ročník, který se koná opět na pražském ostrově Štvanice, to potvrzuje vrchovatě: tak roztodivnou sestavu muzikantů jinde nepotkáte.

Jiří Moravčík5. 6. 2005
Hudební delikatesy ze čtyř světadílů
Kultura9 minut

Hudební delikatesy ze čtyř světadílů

Indicko-africká skupina Sidi Goma zahrála v Evropě poprvé před rokem a okamžitě se zařadila mezi nejžádanější koncertní zjevení. „Nevídané a neslýchané,“ vzdychali unisono fanoušci world music i hudební recenzenti, když sledovali jejich extatickou show, která jedinečným způsobem propojuje hudební a spirituální tradici dvou kontinentů. Vystoupení Sidi Goma bude jedním z vrcholů 7. ročníku festivalu etnické hudby a world music Respect, který probíhá tento víkend na pražské Štvanici. Dalšími neméně silnými lákadly jsou vietnamští virtuozové Khac Chi Ensemble, temný irský punk-folkový zpěvák Shane MacGowan se skupinou The Popes nebo Joaquín Díaz, zpěvák a harmonikář původem z Dominikánské republiky.

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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