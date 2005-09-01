Jana Čavojská
4napsaných článků
4napsaných článků
Rozběhla se největší humanitární akce v historii. Takto lze bez nadsázky označit pomoc zemím jižní Asie, kterou postihlo dosud nejničivější tsunami. Na definitivní bilanci počtu obětí, škod i pomoci je ještě brzy. Nicméně i prozatímní cifry týkající se jak obětí, jichž je celkem na 150 tisíc, tak přislíbených darů, dávají k dispozici bezprecedentní údaje. Na dárcovské konferenci v indonéské Jakartě nabídky těžce překonaly požadavky. Místo necelé miliardy dolarů, jak vyčíslil potřebu náhrady škod generální tajemník OSN Kofi Annan, nabízí svět miliard pět.
To je snad první novum plynoucí z katastrofy. Druhým bodem je možná až překvapivé zjištění, že – alespoň v podání středoevropských médií – je fenomén tsunami prezentován coby jakási exotická tropická extravagance. Proto neuškodí připomínka evropské minulosti, zvláště při vědomí, že Lisabon si 1. listopadu připomene 250. výročí jedné z největších evropských katastrof.
Nicolae Birdan (29) z moldavské vesnice Minjir na první pohled vypadá jako každý jiný zdravý muž. Stejně jako všichni v jeho okolí také každý den od časného rána do pozdního večera tvrdě pracuje na svém hospodářství. Záchvaty nevolnosti, bolesti hlavy a jizva táhnoucí se přes celý levý bok až k páteři však dávají tušit, že tak úplně v pořádku není. Je to už pět let, co přišel o svou ledvinu. Prodal ji. Jeho rodině to sice přineslo střechu nad hlavou i životodárné pole, ale Nicolae už tuší, že těžce podlomené zdraví mu nedovolí dlouho na něm pracovat.
Na Slovensku odsoudili prvního soudce za korupci. Dostal dva roky nepodmíněně za to, že v srpnu 2002 požadoval stotisícový úplatek za mírnější rozsudek. Otec obžalovaného se obrátil na policii, ta předávání peněz nahrála na video a úplatnému soudci už nic nepomohlo. S podobnými případy se v posledních měsících roztrhl pytel. Přistižen byl poslanec parlamentu, starosta a vicežupan, důstojnice Generálního štábu ozbrojených sil, exekutoři, lékaři, úředníci, vězeňští dozorci… Svůj nemalý podíl na tom má ministr vnitra Vladimír Palko a jeho kolega na rezortu spravedlnosti Daniel Lipšic. Jsou považováni za neúplatné politiky, kteří se při svém tažení řídí heslem „padni, komu padni“. Nemohou si před nimi být jisti ani jejich spolustraníci.