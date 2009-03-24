Jakub Eberle
5napsaných článků
5napsaných článků
Předčasné zemské volby v Hesensku odstartovaly supervolební rok 2009, jehož vrcholem bude podzimní celoněmecké hlasování. Sociální demokraté (SPD) v nich utrpěli drtivou porážku, která jen zvýraznila krizi, ve které se nejstarší německá strana nachází již několik let.
Měsíc a půl po předčasných volbách, které uzavřely neslavné působení velké koalice pod vedením kancléře Gusenbauera nasvědčuje vše tomu, že sociální demokraté (SPÖ) a lidovci (ÖVP) jsou na nejlepší cestě k dohodě o jejím obnovení.