Jacques Rupnik
10napsaných článků
10napsaných článků
Většina odborníků se shoduje na tom, že hlavní příčinou krize je „posedlost deregulací“ trhu posledních dvaceti let (tak to nazval bývalý ministr Robert Reich) a nezodpovědnost vrcholných manažerů, kteří po krachu mohou odejít se „zlatým padákem“ několika desítek milionů dolarů.
Americké předvolební sjezdy jsou dokonalou show, kde se mává vlajkou a mluví o „amerických hodnotách“. Sjezd demokratů v Denveru to vše předvedl, ale zároveň se zhostil toho podstatného: ukázal kandidáta na prezidenta a dal příležitost nahlédnout do politické konstelace, která má umožnit jeho vítězství.
Sarkozy přichází s jiným pohledem v jiném kontextu: rozšíření i spor o iráckou válku máme za sebou a předsednictví Unie máme před sebou. Francouzský prezident, který neváhá připomenout své maďarské předky, začal svoji novou východní politiku loni v Budapešti, kde v parlamentu prohlásil, že nechce, aby někdo mlčel, a že si hlavně přišel vyslechnout, co noví členové čekají od Evropské unie.