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Ivo Dokoupil

8napsaných článků

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Bůh u nás nemá na vybranou
Rozhovor12 minut

Bůh u nás nemá na vybranou

PETER KRENICKÝ (na snímku s kolegou Jánem Lemešem u zdi rozestavěného kostela) se narodil roku 1956 v Ďačově na Slovensku. Po studiu řeckokatolické teologie v Bratislavě působil jako kněz v Levoči, Prešově a Staré Ľubovni, poté se rozhodl pro misionářskou dráhu. Absolvoval příslušnou školu v Polsku, rok strávil v osamocení v klášteře. Od roku 1991 působí jako misionář na Zakarpatské Ukrajině. Slouží tu řecko i římskokatolické mše, jako děkan spravuje 36 farností nejrozsáhlejšího tamního okresu, obnovil nebo vybudoval 17 kostelů, charitní pečovatelskou službu, usiluje o zřízení lycea. Od roku 2002 vede projekt „Adopce na dálku“, jehož cílem je podporovat vzdělávání místních dětí. Adoptivní rodiče tak díky němu našlo už přes 800 ukrajinských dětí.

Ivo Dokoupil20. 2. 2005

Redakce Respektu

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Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

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Martin Kontra

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Pavel Kroulík

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Ivan Lamper

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