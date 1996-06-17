Iveta Dekkers-Vrbová
5napsaných článků
5napsaných článků
Kolem kandidatury bývalého předsedy holandské vlády Ruuda Lubberse na funkci generálního tajemníka Severoatlantické aliance se v posledním týdnu odehrál dramatický zvrat. Navzdory původním prognózám (viz Respekt č. 44/95) se minulé pondělí Lubbers stal překvapivým favoritem.
Nikdo nechce umírat. A přece jsou v životě situace, kdy se smrt může stát milosrdným vysvobozením z nadlidského utrpení a bolesti: euthanasie. Doposud jediným státem, který se "smrt na požádání" osmělil zákonně zformulovat, je Holandsko.