Ivan Větvička
6napsaných článků
6napsaných článků
I když se to po týdnech dešťů nezdá, z české krajiny mizejí velké louže a s nimi i žábronožky. Tito vzácní živočichové dokázali přežít z dob, kdy se naše území nacházelo na jižní polokouli a den trval 21 hodin. Proti asfaltu a melioracím však evoluční zbraň zatím nenašli.
Americký prezident mluví o světě bez jaderných zbraní, připouští však, že se jej asi nedožije. To je velmi pravděpodobné. Problémy provázející odzbrojení jsou tak velké, že velmoci možná pouze rozeberou stárnoucí atomové nálože, aby z nich získaly materiál nutný pro udržení zbývajících hlavic v použitelném stavu.