Festival Jihlava
10napsaných článků
10napsaných článků
V Jihlavě právě vrcholí Mezinárodní festival dokumentárních filmů. Představujeme vám filmovou báseň, která prostřednictvím analogie mezi úsilím konzervovat botanické dědictví a snahou o zachování filmového materiálu traktuje téma paměti a jejího uchování.
Vypráví ruční kresbou, ploškovou animací a pixilací příběh Rumuna, který zemřel v polském vězení na následky hladovky. V angažovaném animovaném dokumentu popisuje mrtvý hrdina svůj absurdní příběh, kdy mu nebyla prokázána vina, a přesto byl vězněn.
Do jedné vesnice v Zambii se po čase vracejí čeští odborníci, kteří tam již dříve instalovali solární panely. Přímý pohled filmu, který vyplňují dny rekonstrukce těchto zařízení, poukazuje na rozdílný přístup k práci dvou mentalit, od kterého se odvíjí i odlišný vztah k času a věcem.
Kolektivní portrét šesti mužů a žen, kteří žijí bez stálých partnerek či partnerů, i když většina z nich otevřeně přiznává, že po nich touží. Film během jednoho roku nahlíží jejich povahy i způsob existence a pokouší se odhalit příčiny jejich neúspěchu.
Film se člení do sedmi kapitol, natočených studenty prvního ročníku FAMU a jejich pedagogem Vítem Klusákem. Každá z nich reportážně portrétuje jednu skupinu prvomájové blokády neonacistického pochodu v Brně: pravicové radikály, účastníky blokády, Romy, policisty, návštěvníky politických mítinků, novináře a také nezúčastněná, vševědoucí zvířata v brněnské zoo.
Dnes začíná festival dokumentárních filmů v Jihlavě. Po dobu jeho trvání vám bude Respekt představovat vybrané filmy prostřednictvím trailerů. Tento film realizovala umělecká skupina Rafani, známá různorodou tvorbou, zahrnující fotografie, video i akce ve veřejném prostoru. Filmový traktát má strukturu města a směřuje od periferie ke středu, který je vnímán jako centrum moci, hegemonie a normativity. Každý z oddílů města/filmu pak má svého reprezentanta, zástupce současného českého umění či myšlení.
V úterý začíná v Ji.hlavě 15. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů. Už teď se můžete těšit na světovou premiéru nejnovějšího filmového románu českého klasika Karla Vachka či filmu 31 konců / 31 začátků od umělecké skupiny Rafani nebo také na zmizení obchodního domu Prioru. Více informací o festivalu na stránkách http://w ww.dokument-festival.cz/