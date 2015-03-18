Fabrice Martin Plichta
16napsaných článků
16napsaných článků
Za čtyři měsíce převezme Česko předsednictví Evropské unie. Přípravy se proto zintenzivňují. Souběžně s tím však narůstá napětí a množí se důvody k obavám. Jako obvykle nepřicházejí tyto špatné zprávy, schopné ohrozit dobrý průběh evropského předsednictví, ze zahraničí, ale z Prahy.
France and the Czech Republic were very close during the period between the world wars and they still have a lot in common, even if some Prague politicians don’t much like it and would prefer to be connected with another country on a different continent.