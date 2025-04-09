Eduard Janda
6napsaných článků
6napsaných článků
Moc korumpuje a kazí. To se ostatně vědělo již před mnoha tisíci lety. Společnost bez ní však dosud nikdo nevymyslel a v nejbližší době to ani nehrozí. Volíme-li dnes před nekontrolovanou mocí socialismu kontrolovatelnou moc demokracie, je to proto, že ta druhá obsahuje možnost oslabit pokušení, které na mocné přichází.
Letošní dovolenou jsem trávil u rodičů své ženy v Měcholupech u Žatce. V úterý 24.7. jsem se s dvěma malými dětmi, ženou a její matkou vypravil na výlet autem do Karlových Varů. Podle autoatlasu ČSSR z roku 1989 jsem stanovil trasu Podbořany - Buškovice - Nepomyšl - Podbořanský Rohozec - Kyselka - Karlovy Vary.