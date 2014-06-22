David Storch

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Úskalí ekologie podle Google Earth aneb Jak je důležité neplést si sóju s pralesem
Některé zdroje nelze nahradit. Jejich nedostatek přitom již zřejmě začínáme pociťovat. Současná hospodářská krize může být první známkou, že lidstvo naráží na limity dalšího rozvoje.
Diskutovat o proměnách krajiny, změnách biodiverzity, ubývání a přibýváni druhů i biologických invazích, jste mohli s biologem Davidem Storchem.
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