Barbora Janauerová

8napsaných článků
Do dětských pokojů už youtubeři dávno pronikli, teď si začínají podmaňovat i firmy. Nebo je to naopak?
Na novou ministryni čeká gigantický problém -
nenápadný systém segregovaných tříd
Jak to vypadá, když zdejší studenti debatují o islámu
Česko čelí další mezinárodní žalobě kvůli zvláštním školám
Trojice středoškoláků ví, jak se zajímavě vzdělávat, a nebojí se to říct ostatním
Domácí vzdělávání se osvědčuje, stát ale pořád váhá s jeho legalizací
S rostoucí neschopností státu zvyšovat důchody čím dál víc lidí hledá, jak si spořit v soukromých fondech. Ve složitém světě finančních služeb je ale čekají nástrahy, na které obvykle nejsou připraveni.
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