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O fabrice vyrábějící auta, o otci a komunismu
Ukrajina vypadá jako pohroužená do těžkého spánku
Má matka nevychází z domu, poslouchá rádio a zvuky zvenčí
Ze Západu se stal zvláštní ostrov obklopený cizinci
My Poláci nejsme tak nevinní, jak bychom chtěli
Jen paměť dokáže chránit to, co už nikdy nebude
Občas jsem zatoužil zajet na hranice impéria, kde příchozímu nelze tak zaslepit oči.
Andrzej Stasiuk
(1960) je polský prozaik, básník a publicista.
Občas si zajedu na Slovensko pro klobásu. V Polsku obvykle unikám před supermarkety jako před ohněm, protože se jich bojím. Ale bardejovská Hypernova a Billa mě z nějakých nejasných důvodů přitahují.
Dunaj plyne proti proudu času. Jeho vody se přelévají ze současnosti do minulosti, plují z toho, co právě je, k tomu, co kdysi bylo
V poslední době to jde s mou zemí z kopce. Mám pocit, že mi někdo tu moji zemi bere, že mi ji krade a používá ke svým vlastním cílům, kterým dost dobře nerozumím a které mi připadají dosti podezřelé.
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