Alexandr Vondra
4napsaných článků
4napsaných článků
Tento týden Polsko oslavuje pětadvacáté výročí vzniku Solidarity. Výročí, které by si vlastně měli připomínat i Češi, protože tamější revolta proti totalitě významně ovlivnila události v celé komunistické Evropě. Bez nadsázky se dá říct, že události z roku 1980 přispěly k pozdějšímu zhroucení železné opony. Ve Varšavě a Gdaňsku se v těchto dnech sejdou představitelé vlád evropských zemí s pamětníky tehdejších událostí z řad opozičních vůdců z Polska a dalších států, západních novinářů a bývalých politiků, aby si tento okamžik připomněli
Řekněme to na úvod a otevřeně: rok 2003, pokud jde o vývoj ve světě, byl pro nás špatný. Nejde o českou zahraniční politiku. Ta si po většinu roku – až na výjimky, dané spíše spory a nejasnostmi na domácí scéně – vedla v klíčových rozhodnutích celkem dobře. Dokončila jednání o členství v Evropské unii, které bylo stvrzeno referendem. Ve sporech o ozbrojený zásah v Iráku byla solidární s NATO, do Zálivu vyslala vojáky a politicky podpořila Spojené státy. Při jednáních o evropské ústavě vystupovala uměřeně a zvolenou strategií a taktikou to nebyla ona, kdo způsobil fiasko na prosincovém bruselském summitu. Proč tedy mluvit o špatném roce?