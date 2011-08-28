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Alexandr Vondra

4napsaných článků

web-OREZ-Alexandr_Vondra.png Autor: Respekt

Všechny publikované články

Solidarita je svoboda
7 minut

Solidarita je svoboda

Tento týden Polsko oslavuje pětadvacáté výročí vzniku Solidarity. Výročí, které by si vlastně měli připomínat i Češi, protože tamější revolta proti totalitě významně ovlivnila události v celé komunistické Evropě. Bez nadsázky se dá říct, že události z roku 1980 přispěly k pozdějšímu zhroucení železné opony. Ve Varšavě a Gdaňsku se v těchto dnech sejdou představitelé vlád evropských zemí s pamětníky tehdejších událostí z řad opozičních vůdců z Polska a dalších států, západních novinářů a bývalých politiků, aby si tento okamžik připomněli

Alexandr Vondra29. 8. 2005
V Evropě skončila idyla
7 minut

V Evropě skončila idyla

Řekněme to na úvod a otevřeně: rok 2003, pokud jde o vývoj ve světě, byl pro nás špatný. Nejde o českou zahraniční politiku. Ta si po většinu roku – až na výjimky, dané spíše spory a nejasnostmi na domácí scéně – vedla v klíčových rozhodnutích celkem dobře. Dokončila jednání o členství v Evropské unii, které bylo stvrzeno referendem. Ve sporech o ozbrojený zásah v Iráku byla solidární s NATO, do Zálivu vyslala vojáky a politicky podpořila Spojené státy. Při jednáních o evropské ústavě vystupovala uměřeně a zvolenou strategií a taktikou to nebyla ona, kdo způsobil fiasko na prosincovém bruselském summitu. Proč tedy mluvit o špatném roce?

Alexandr Vondra28. 12. 2003

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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