Ranní postřeh Ondřeje Kundry: Musíme zjistit, proč Babiš hazarduje s bezpečím nás všech
A kvůli komu to dělá
Řada bezpečnostních expertů se už několik týdnů pokouší premiéru Andreji Babišovi vysvětlit, že snížení výdajů na obranu je nebezpečný hazard s bezpečnostní této země a jejích obyvatel. Vedle čísel a argumentů většinou zaznívá, že snad vláda pod tíhou faktů svůj postoj přehodnotí, že si premiér nechá říct. Zvlášť, když na to samé apelují naší spojenci v čele s Američany, a bezpečnostní situace v regionu je nejhorší od druhé světové války.
Andrej Babiš se ale k ničemu takovému nemá. Dělá vše proto, aby se debatě na tohle téma vyhnul, peskuje kritiky, spílá médiím. Naposledy tu udělal v pátek po zasedání Bezpečnostní rady státu kvůli možnému teroristickému útoku v Pardubicích, kde někdo doposud neznámý zapálil vojenský sklad jedné ze soukromých firem dodávajících drony na Ukrajinu. Po obvyklém kolečku navážení se do novinářů se Babiš obořil na zbrojařské firmy, že by si měly laskavě lépe zabezpečit své provozy, zvlášť když vydělávají peníze na válce.
Premiérův požadavek by byl legitimní, kdyby to samé dělal na úrovní státu. Podseknutými výdaji na obranu ale činí přesný opak, přičemž nedává najevo jakoukoliv ochotu ke změně. Zdejší veřejná debata by proto měla pokročit od výzev Babišovi, aby se konečně umoudřil, na vyšší úroveň.
Je namístě začít podrobně zkoumat, proč tuhle hazardně nebezpečnou politiku Babiš dělá, jestli ji dělá ze své vůle nebo pod vlivem dalších lidí. Kdo ti lidé jsou a jak se do premiérova nejbližšího okolí dostali. Šance na změnu kurzu je totiž u Babiše minimální. Šance zjistit, co jeho kroky vede, a tak se jim lépe začít bránit, tu ale je – a to značná.
