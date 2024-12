Mám ženu, děti, stabilní práci, ale zažívám krizi středního věku a rád bych na tři měsíce vycestoval

Přemýšlím o tom, že bych na tři měsíce vyrazil cestovat po Evropě. Chtěl bych poznávat nová místa, získat nový pohled na život a nabrat energii. Tento nápad mi však způsobuje velký stres, protože nevím, jak to říct doma. Moje žena a děti jsou pro mě velmi důležité a nechci, aby si myslely, že je zanedbávám nebo že to, co chci, je nezodpovědné. Zároveň se obávám, že by to ovlivnilo moji kariéru, protože mám zodpovědnost v práci a nemám představu, zda si můžu dovolit odejít na tak dlouho.