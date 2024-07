Dcera byla poprvé ve škole v přírodě a já cítila velký strach a smutek

Naše dcera (7) byla koncem školního roku poprvé ve škole v přírodě. Byl to jen týden, ale mně to připadalo jako měsíc. I odloučení od nás zvládla mnohem lépe než já. Odjížděla bez pláče, spokojeně se bavila s kamarádkami. Já jsem naopak nedokázala udržet pláč a pak jsem každý den čekala na zprávu od učitelky, zda je vše v pořádku. Nebyla jsem v tom však sama, s několika maminkami jsme to prožívali velmi podobně.