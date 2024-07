Tusk prohrál sám se sebou a zákon o potratech se měnit nebude

Takže zase nic, řeklo si minulý pátek několik milionů polských žen, a mohou dál přemýšlet nad tím, kudy v jejich zemi vede cesta k legálním a bezpečným potratům. Protože jak ukázalo hlasování v polském Sejmu, přes vládu asi nejliberálnějšího možného polského kabinetu to nebude. Kompromisní a přiznaně provizorní vládní novela, která by sice napomáhání potratu ponechala trestným činem, ale nedala by soudům možnost jej trestat, totiž těsně neprošla. Nehlasovali pro ni ani všichni vládní poslanci.