V Maďarsku se pochodovalo za mír a Viktora Orbána přemohlo dojetí

Česká kampaň před eurovolbami není velkolepá. To je nerozporovatelný fakt, který lze potvrdit pohledem k sousedům, kde by start kampaně spojený s grilováním a cucáním piva působil nepatřičně. Polský premiér Tusk chystá na 4. června velký předvolební mítink a maďarský premiér Orbán si ho odbyl včera – i když oficiálně šlo o velký občanský pochod za mír.

Desítky tisíc lidí pochodovaly Budapeští, pod vedením čelných politiků státostrany Fidesz došly až na Markétin ostrov, na dohled od maďarského parlamentu, kde už se svým proslovem čekal sám Viktor Orbán. Řada lidí dojela do hlavního města stranickými autobusy, ale to je běžná věc a neznamená to, že účastníci pochodu na místě nechtěli být – možná jen vděčně využili nabízené služby a mírová manifestace byla upřímná. Rozhodně se dramaturgům dne povedlo zajistit, že tak většina působila. (Zbytek přesvědčily litry pálenky na uvítanou a poděkovanou.)