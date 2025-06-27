Přátelé
8 článků
Dopis z…4 minuty
Geniální přátelství
dopis z Trpanje
Kateřina Mázdrová30. 10. 2022
Kontext12 minut
Na čem se staví přátelství
Reportérka časopisu The Atlantic shrnuje, co se během několika let zkoumání dozvěděla o nenahraditelných vztazích mezi nejlepšími kamarády
Julie Beck / The Atlantic26. 6. 2022
Civilizace2 minuty
Nechceš na jedno?
Jonáš Zbořil20. 2. 2022
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Kontext14 minut
Ani jsem si nevšimla, jak mi chybíš
Pandemie vymazala celé kategorie přátelství, bez nichž život za mnoho nestojí. Budoucnost ale může být pořádný mejdan.
Amanda Mull / The Atlantic7. 2. 2021