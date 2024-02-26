0:00
0:00
1x
1.25x
1.5x
1.75x
2x
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné
Hledat
Můj účet
Přihlásit se
Často hledáte
Česko
Komentáře
Rozhovory
Kultura
Fotogalerie
Podcasty
Informační servis
Ranní postřeh
Newslettery
Debaty Respektu
Předplatné
Obchod
Respekt Speciál
Sezona
Hledat
Aktuální vydání
Zobrazit články
Archiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Babišova vláda
🗳️ Předvolební Česko
📚 Literární příloha
Rodina a vztahy
Ranní postřeh
Slovobraní
Pokuta
5 článků
Od nejnovějších
Od nejstarších
Komentář
•
3 minuty
Pokuty jsou dobrý způsob, jak řešit nenávist na síti
Marek Švehla
•
26. 2. 2024
Agenda
•
3 minuty
Další rekordní pokuta pro Polsko. Spor Kaczyńského státostrany s EU se stále stupňuje
Tomáš Brolík
•
27. 10. 2021
Politika
•
4 minuty
Mynář dostal pokutu za nepovolený rybník. Je nízká, říká advokát
Vojtěch Srnka
•
11. 7. 2019
Politika
•
3 minuty
Pokuta: billboardy na knihu byly neohlášenou součástí Zemanovy kampaně
Andrea Procházková
•
24. 1. 2018
Komentář
:
Politika
•
3 minuty
Pokuty nejsou slušnost
Kašlete na stát, jeho pravidla a sankce, nabádá ministr Chovanec
Marek Švehla
•
13. 6. 2017
↓ INZERCE
Respekt Obchod
Přejít do obchodu