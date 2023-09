Levné čínské elektromobily i definice znásilnění. Co zaznělo ve zprávě o stavu EU

"Bylo tam několik překvapení. V prvních pěti minutách vyjádřila přání, aby EU měla celounijní definici znásilnění. Řekla, že si přeje, abychom zakotvili hodnotový princip, že ne znamená ne... Dále je to boj proti čínským automobilkám, které zaplavují trh podivně levnýmu elektromobily," vybírá z projevu šéfky Evropské komise zpravodajka v Bruselu Kateřina Šafaříková. Co může oznámený krok znamenat v praxi? Co důležitého v řeči Ursuly von der Leyen zaznělo o Ukrajině, green dealu, rozšiřování EU a dalších tématech? Co vzkázala členským zemím včetně Česka? A šlo mezi řádky vyčíst, jestli bude vést Komisi i po evropských volbách? I o tom uslyšíte v podcastu. Přečtěte si také profil Jedno číslo na Evropu