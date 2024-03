Zbavil se někdo před koncem vyšetřování Vrbětic jednoho z hlavních podezřelých?

Zemřel bývalý ruský voják s českým pasem Nikolaj Šapošnikov, kterého policie v souvislosti s kauzou Vrbětice podezřívala ze špionáže, konkrétně z vyzvědačství. S informací o jeho úmrtí přišel iRozhlas a Radiožurnál s tím, že měl Šapošnikov, který žil dlouhodobě v Řecku, zemřít na zástavu srdce. ,,Když jsem se dozvěděl o jeho smrti, první, co mě napadlo, bylo, že ho zlikvidovali," říká ve Výtahu Respektu Jaroslav Spurný k úmrtí bývalého vojáka a zaměstnance společnosti Imex Group, která měla v pronájmu vybuchlé sklady ve Vrběticích. Podle informací Respektu přitom chtěla policie Šapošnikova ještě během tohoto měsíce obvinit. Proč by se ho chtěl někdo zbavit? Jak zásadním byl ve vyšetřování Vrbětic? A kdy by mohla být kauza uzavřena?