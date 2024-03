Wikipedisté nejsou národ, ale převážně mužské hobby. Může se to změnit?

„Máme hodně práce s obnovením ´genofondu´ wikipedistů. Je to jako s esperantisty. Není to národ, ale hobby - a ty lidi si musíte vychovat,“ popisuje Michal Reiter alias Limojoe, který aktuálně předsedá neziskové organizaci Wikimedia ČR sloužící k podpoře a propagaci české verze populární internetové encyklopedie. Tento měsíc tak pořádá akce spojené s iniciativou Ženy píší Wikipedii. Proč mezi wikipedisty převažují muži? Jaký dopad to má na obsah encyklopedie a jak se to snaží komunita změnit? Kdo a jak hlídá Wikipedii? Jak vypadají editační války a kvůli čemu se v poslední době vedou? Jak Wikipedii pomáhá i ohrožuje nástup AI v podobě velkých jazykových modelů, které se učily i na textech z této encyklopedie? Bude Wikipedie i nadále zdarma? A jak může pro některé lidi editace Wikipedie fungovat podobně jako turistický klub? Nejen na to se ptal Štěpán Sedláček dlouholetého wikipedisty Michala Reitera.