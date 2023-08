Samoživitel ministrem, ženy na lovu s mačetou a kojencem na zádech

Co prožil bývalý lídr lidovců Marek Výborný po náhlém úmrtí manželky, když před vrcholnou politikou upřednostil své děti? Co jim pomohlo se situací vyrovnat a odrazit se od dna? I o tom mluví Barbora Chaloupková v novém podcastu. Přečte si její profil politika v aktuálním čísle Nikdy vás neopustím. "Informace o ženách lovkyních jsme měli a máme k dispozici, jen jsme jim nevěnovali pozornost," říká americká antropoložka Cara Wall-Scheffler v rozhovoru pro Respekt. Jak se i díky jejímu výzkumu mění pohled na roli žen ve společnostech lovců a sběračů? Co k tomu přidávají archeologové? To objasní Silvie Lauder. Přečtěte si také celé její interview s vědkyní Ženy loví, aby nasytily rodinu.