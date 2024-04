Rusové tajně rozšiřují plynové terminály. Satelity odhalily i jejich lodě s LNG plující do Evropy

„Vidíme, že Rusko se snaží osvojit si celý řetězec od zkapalňovacích zařízení přes LNG terminály až po lodě, které zemní plyn transportují,“ popisuje Jiří Koenig ze společnosti Space Know, co lze vyvodit z analýz družicových snímků. Mimo jiné i to, jak a kam pak míří LNG (zkapalněný zemní plyn) z Ruska do Evropy. To by mohlo změnit uvalení nových sankcí ze strany členských zemí EU, které teď podle agentury Bloomberg sedmdvacítka vážně zvažuje, Jak detailní informace umí experti vyčíst ze satelitních snímků s pomocí strojového učení? Co se z nich dozvěděli o dění v ruské Arktidě a rozvoji infrastruktury potřebně pro export LNG? Kde jsou limity satelitního sledování? Nejen o tom uslyšíte v podcastu týdeníku Respekt (Ne)bezpečí Ondřeje Kundry.