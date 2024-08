Revolucionáři, evangelikálové i technooptimisté. Za Trumpem se šikují lidé s touhou znovu založit Ameriku

„Trumpovi nezáleží na mnoha věcech, která dělá americká vláda. Plánem velké části konzervativního establishmentu je, že se vyvezou nahoru s Trumpem a pak si budou moct dělat, co budou chtít. A k tomu slouží Projekt 2025. Je to návod,“ vysvětluje Barbora Chaloupková s odkazem na dokument, čítající více než devět set stran, od nějž se snaží republikánský exprezident v posledních týdnech distancovat. „Je třeba chápat na koho kampaň zrovna míří. Teď se začíná hrát o středové voliče, na které ten plán může působit moc radikálně. Ale v první a závěrečné části kampaně jde o to nadchnout republikánskou voličskou základnu, aby přišla k volbám. Takže Trump hraje takovou dvojitou hru,“ podotýká Jiří Sobota. Jaké rozmanité myšlenkové proudy a skupiny voličů stojí za Donaldem Trumpem? Jaké jsou jejich cíle? A jak se daří za republikánským kandidátem sešikovat stoupence leckdy protichůdných ideologií? Nejen o tom debatují Barbora Chaloupková a Jiří Sobota v dalším díle podcastu Americká krása týdeníku Respekt. Moderuje Štěpán Sedláček.