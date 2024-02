Ondřej Kolář: Seberme odvahu k vyvlastnění ruského majetku. Českým dům v Moskvě nepotřebujeme

„Česká republika vůči Rusku vystupuje neobratně a submisivně - s obavou z toho, co by se stalo, kdybychom projevili přílišné sebevědomí a začali se chovat jako suverénní stát,“ říká poslanec Ondřej Kolář z TOP 09, který ve spolupráci s někdejšími diplomaty Michaelem Žantovským a Vladimírem Votápkem sepsal návrh zákona, jenž by umožnil konfiskaci ruského majetku v ČR (seznam budov najdete níže). „Český dům v Moskvě nepotřebujeme. Když si Česká republika řekne, že se ho zbaví, tak to může udělat sama dřív, než by Rusové přistoupili k nějaké odvetě," dodává k možným odvetným krokům Ruska. Kde vidí slabiny české politiky vůči Moskvě? A proč mu vadí diplomatický styl ministra Jana Lipavského? Nejen na to se ptal Ondřej Kundra v podcastu týdeníku Respekt.