Rusko žebrá o zbraně z KLDR a Íránu. Ukrajinská ofenziva ještě může přinést průlom

"Rusové nadále mají v letectvu přesilu zhruba 10:1. Ale v případě dělostřelectva ji Ukrajina vyrovnává kvalitou a lepším nasazením. Každopádně to vede na obou stranách k obrovské spotřebě dělostřelecké munice. Rusům už některé typy začínají chybět. Respektive už si nemůžou dovolit stejné objemy jako na začátku války. Proto potřebují munici ze Severní Koreje," říká vojenský expert a právník Otakar Foltýn o aktuální opotřebovávací fázi války. A má za to, že ukrajinská ofenziva stále může na jihu uspět a prorazit k Azovskému moři. Jak celkově hodnotí poslední vývoj bojů? Co může Rusko z KLDR nebo Íránů získat za pomoc? Nejen o ruské agresi na Ukrajině, ale i o hybridní válce a související situaci ve střední Evropě uslyšíte v podcastu týdeníku Respekt (Ne)bezpečí. Moderuje Ondřej Kundra.