O Slovensko musíme doma bojovat s barbary. Jak se tvoří umělcům po nájezdech Šimkovičové a Machaly?

Jak se mění slovenská kulturní scéna po nástupu Martiny Šimkovičové do funkce ministryně kultury a její pravé ruky Lukáše Machaly? Čím se to podepisuje na umělecké tvorbě a provozu institucí? A jak to zapadá do širších změn v Evropě? Nejen o tom debatovali u příležitosti 35. narozenin týdeníku Respekt v Divadle Archa hudebník a odvolaný ředitel Slovenského národního divadla Matej Drlička, písničkářka Katarzia, kulturní novinářka Denníku N Jana Močková, scenárista Miro Šifra a výtvarná umělkyně Ilona Németh.