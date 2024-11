Ivan Trojan a Erik Tabery: Češi a Slováci si politicky nikdy nebyli dál, společensky je to naopak

„Co definovalo český vztah ke Slovákům výborně popsal Jan Patočka v roce 1968 v jednom textu, kde stojí, že Češi si myslí, že Slováci jsou Češi s akcentem. A to je samozřejmě úplný mýtus," popisuje šéfredaktor Respektu Erik Tabery, jak se utvářel vztah Čechů a Slováků. O tom, jestli jsme si momentálně blíž, nebo dál, mluvil na debatě v rámci akce Korzo národní, kterou spolek Díky, že můžem, pořádá každoročně 17. listopadu při příležitosti výročí Sametové revoluce, s hercem Ivanem Trojanem. „Kdybych měl mluvit za kulturní obec, tak ta od rozdělení byla vždy velmi vstřícná a představení slovenských divadel tady u nás byla vždy vnímána jako nějaký svátek, až taková demonstrace pospolitosti a toho, že jsme si blízcí a že se respektujeme. V té současné situaci, v jaké je Slovensko, musím říct, že teď mám k některým Slovákům daleko daleko blíž, než jsem měl dřív, a k určité části Slováků mám daleko daleko dál, bohužel," říká. Jak si jako Češi a Slováci můžeme vzájemně pomáhat? Hrozí, že to, co se aktuálně děje na Slovensku, nastane i v Česku? Jakou roli můžou sehrát mladí lidé? A jak Erik Tabery a Ivan Trojan vnímají 17. listopad? Debatu moderuje Zuzana Machálková.