Fico zvítězil a kuje pomstu. Přenesou se s Pellegrinim přes vzájemnou nenávist?

"Fico Pellegriniho nenávidí nejnověji kvůli tomu, že mu vzal část poslaneckého klubu SMERu a založil novou stranu. Pro Fica to byla obrovská zrada...Ale ten hněv a pomstychtivost vůči Pellegrinimu byl i motorem, který mu pomohl k návratu. Jejich vztah je opravdu velmi špatný," podotýká Peter Bárdy, který vede server Aktuality.sk a právě mu vyšla kniha Fico: Posadnutý mocou. Dodává, že jde o vzájemnou nenávist vzhledem k tomu, jak se Fico k Pellegrinimu v minulosti choval. Přesto si myslí, že Hlas a Peter Pellegrini do vládní koalice se stranou SMER nakonec vstoupí. Proč? A co čekat od politického comebacku Roberta Fica? Nejen o tom mluví Peter Bárdy v rozhovoru s Ivanou Svobodovou. Čtěte také: Slovenský stockholmský syndrom