Dnes je ve falešném pornu Taylor Swift, zítra to může být kdokoliv z nás

Internet v posledních dnech zaplavily pornografické snímky americké zpěvačky Taylor Swift. Ačkoliv vypadaly přesvědčivě, nebyly reálné - vytvořila je umělá inteligence. Jedná se tedy o tzv. deepfake, kterým se označuje realistická úprava videa, ve kterém člověk říká nebo dělá něco, co se ve skutečnosti nestalo. Výskyt tohoto fenoménu byl v uplynulém roce rekordní. V případě Taylor Swift se o nápravu postarali částečně její fanoušci sdílením snímku, ze kterého byl obličej Taylor Swift "ukraden". Síť X také záhy zablokovala vyhledávání zpěvačky a distancovala se od šíření závadného materiálu. Indicent dokonce odsoudil i Bílý dům, který ho označil za alarmující. Může se totiž týkat úplně kohokoliv. Američtí politici proto následně vyzvali k vytvoření legislativy, která by na takové situace dokázala reagovat, což se v současnosti ve většině států neděje. Jak velký problém šíření deepfake představuje? Dá se mu zabránit? A jak se na podobné situace dívá český zákon? Nejen na to ve Výtahu Respektu odpovídá Silvie Lauder. Čtěte také: Taylor Swift: Popová hvězda pro svět, který se nemění k lepšímu