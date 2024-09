Bez snižování emisí budou povodně častější a silnější. Z Green Dealu bychom ustupovat neměli

„Velká povodeň by zcela jednoznačně přišla i bez změny klimatu. Ale možná by srážky spadly někde jinde a byly o nějakých 7% nižší. To se může zdát jako malý rozdíl, ale při těch vysokých úhrnech je to celkem hodně,“ říká klimatolog Radim Tolasz z ČHMÚ, který se zapojil do přípravy mezinárodní studie vědeckého uskupení World Weather Attribution a poskytnul jim potřebná data z Česka. Ta vyčísluje, jak se ohřívání planety podnícené lidskou činností podepsalo na rekordních čtyřdenních srážkách, které způsobily povodně v několika státech střední Evropy.