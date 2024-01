Bělorusko není jen Lukašenka, ukážeme vám to skutečné

,,Máme na co být pyšní, máme řadu osobností, kulturních tradic, které formují běloruský národ, nikdy ale nebyl prostor prezentovat to v dostatečném rozsahu,” říká Kryścina Šyjanok, ředitelka Kanceláře demokratických sil Běloruska v České republice. Ta sice vznikla už před více než rokem, ale teprve nedávno našla i svoji adresu, kde bude symbolicky otevřena. Stane se tak v Den svobody, který Bělorusové v exilu slaví 25. března. Přítomná by měla být i prezidentka běloruských demokratických sil Svjatlana Cichanouskaja. Cílem Kanceláře je podle Kryściny Šyjanok pomoct lidem prchajícím před Lukašenkovým režimem, ale také představit české společnosti skutečné Bělorusko. Nejen o výhodách a hranicích Kanceláře, ale také o odhodlání a o tom, proč je řeč o demokratických silách, nikoliv opozici, s ní mluvil Ondřej Kundra.

Podcast vznikl s podporou International Visegrad Fund.