V Chersonu se lámaly charaktery. Kdo zůstal, chce vítězství Ukrajiny bez ústupků

"Je absurdní chodit po Ukrajině, dívat se na zdi ruské mučírny, mluvit s lékaři, kterým neustále ostřelují dětskou nemocnici, a lidmi, kteří přišli o děti nebo otce - a do toho si číst, jak nějaký obchodníček se strachem svolal na Václavské náměstí lidi a sápou se po ukrajinské vlajce," říká Ivana Svobodová, která právě reportuje s Ukrajiny. A fotograf Milan Jaroš dodává: "Tyhle lidi bych vzal na výlet do Chersonu, aby viděli, jaké je to žít v ostřelovaném městě." V podcastu týdeníku Respekt uslyšíte o situaci v oblastech, které měsíce okupovali ruští vojáci, a o životě pod neustálou hrozbou dalších útoků. Přečtěte si také jejich reportáže Marně jsem se snažil uhasit boty hořícíma rukama a V chersonské mučírně: Bolest za zvuků ruské hymny