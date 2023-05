Nekladly dostatečný odpor. Kde začíná znásilnění z pohledu českého práva?

"Z toho, jak argumentuje státní zastupitelství, není zřejmé, kdy je vyjádření nesouhlasu dostatečné. Očividně to nejsou gesta, odstrkování ani verbální projevy toho, že dotyčná sex nechce. Konstatování o nedostatečném odporu se vine všemi pěti odloženými případy," popisuje Andrea Procházková obsah dokumentů v kauze Feri. Kde tedy začíná znásilnění z pohledu českého práva a státních zastupitelství? Proč se obhájci obrátili mimo jiné na Ústavní soud? Jak by se mohla definice znásilnění v zákoně do budoucnu rozšířit? I na to ve světle aktuálního soudu s exposlancem Ferim odpovídá Andrea Procházková v podcastu týdeníku Respekt. Moderuje Štěpán Sedláček. Čtěte také: Trestný čin, nebo otřesný zážitek?