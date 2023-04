Albánská Vjosa nabízí druh divokosti, o který jsme už my definitivně přišli

"Řeka Vjosa na svém toku v Albánii nemá přehrady. Už tisíce let si teče, kudy se jí zachce. Nejsou na ní žádné přehrady ani elektrárny, můžou tam fungovat různé přírodní procesy a volně cestovat živočichové. Uvědomil jsem si, že to je druh divokosti, o který jsme my tady definitivně přišli," přibližuje cíl své cesty Petr Horký. Jak se z řeky podařilo udělat národní park, přestože už tam začala výstavba přehrad? Čím je Vjosa výjimečná a jak se na ní může do budoucna podepsat turismus? I o tom je řeč v podcastu týdeníku Respekt. Moderuje Štěpán Sedláček. Čtěte také: Teče, kudy se jí chce

