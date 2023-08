Orbán sní o tom, že bude Trumpovou mezikontinentální převodovkou

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Viktor Orbán je poslední měsíce diplomaticky osamocený. Je to vidět často. Vysoce postavený vládní úředník Péter Hoppál SI před pár dny na facebooku postěžoval, nebo prostě jen poznamenal, to není jisté, kdo všechno popřál Maďarsku k státnímu svátku, dni svatého Štěpána, kdy si Maďarsko připomíná založení svého státu. Bylo to Turecko, Rusko, Čína, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Ázerbájdžán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kyrgyzstán a Katar.

“Od Západu to není překvapivé, ale kde jsou Poláci a další Evropané?” ptal se Hoppál řečnicky. Nic na tom nemění ani fakt, že německá, americká a polská ambasáda popřály alespoň na sociálních sítích. Není to zkrátka diplomaticky hezký pohled.

Budapešti přejí země, kam Viktor Orbán rád jezdí a tuží vztahy. Například střední Asii si maďarský premiér a jeho okolí vyhlédli pro budování národní mytologie, neboť v tamních divokých stepích se divocí Maďaři zrodili. Vědci si nad stranickým výkladem dějin a nad tím, jaké všechny možné etnologické, lingvistické a politické teorie z toho někteří hodnostáři hnutí Fidesz dokážou vyvodit, klepou na čelo. Možná i sami Středoasijci.

Jde v drtivé většině o povrchní mezistátní vztahy, oběma stranám jen málo užitečné, protože třeba uzbecko-maďarská spolupráce jednoduše nemůže být extra bohatá, a Čína nebo Katar hrají politický fotbal o několik lig výš, abychom použili oblíbenou metaforu Viktora Orbána. A obě strany to vědí.

Podobně to vypadalo v premiérské lóži na stadionu v Budapešti, kde právě probíhá atletické mistrovství světa. Fotografové zachytili mnoho objímání a mnoho úsměvů, ale všechny mířily do Srbska, ke Kaspickému moři a na Arabský poloostrov. Poláci do lóže nepřijeli, natož moc jiných Evropanů.

Jedno spojenectví ale Orbánovi drží. Politický influencer Tucker Carlson, donedávna jedna z tváří amerického kanálu FoxNews - dodnes vlastně není známo, proč přesně Carlsonova kariéra tak rychle skončila, protože prokázané lhaní tím v případě stanice, která je založená na lhaní, být nemohlo.

Každopádně Carlson jezdil do Budapešti často a rád a pokračuje v tom. Zúčastnil se konference pořádané Korvínovou univerzitou, fideszovskou intelektuální baštou, a natočil s Orbánem rozhovor, který by se měl na jeho kanálu na síti X objevit někdy příští týden. Také besedoval s přítomnými členy a příznivci Fideszu, což se neobešlo bez zajímavých nedorozumění.

Když Carlson přítomným vysvětloval, že Maďarsko je mírumilovná země, která “nenapochodovala do okolních zemí pro svoje stará území”, čímž mínil maďarské trianonské trauma, rozhostilo se nepohodlné ticho. “Nebo klidně se to může někdy stát, ale neděje se to teď,” trefil se přesněji do požadované noty napodruhé.

Carlson a další američtí ultrakonzervativní komentátoři, poradci a konzultanti jsou skupina, jejíž přátelství si Orbán pěstuje systematicky. Není to podpora myšlenkově blízkých politiků, kteří jsou doma aktuálně v opozici, nýbrž naprostá sázka na jednu kartu. Se současnou americkou vládou a třeba jejím velvyslancem v Budapešti Davidem Pressmanem vede Viktor Orbán zcela otevřenou válku.

S o to většími zisky nejspíše muž, který je rád považován za politického stratéga, počítá do budoucna. Až Donald Trump vyhraje příští volby, obsadí pozice jeho lidé, kteří skutečně v mnohém s Orbánem souzní - v tom, jací lidé patří a nepatří do západního světa, jak silný má být stát a jak má přesně probíhat demokracie, v tom, co je Ukrajina vlastně zač a že je nutné ji přestat podporovat. Co se bude dít pak, je samozřejmě otázka.

Možná si vzpomenou na loajalitu a podporu premiéra ze střední Evropy. A pokud se takovou hru rozhodne zbytek Evropy hrát, stane se Orbán převodovkou mezi Unií a novou Amerikou - a leccos si za to vezme zpátky a mnoho křivd si vynahradí. Anebo se samozřejmě může ukázat, že tahle nová Amerika pro jednání s Němci či Francouzi žádné maďarské součástky nepotřebuje. Některé vztahy jsou prostě jen málo užitečné, ale někdy se to jedna strana dozví až se zpožděním.

