Země trumpovsky silných mužů, nebo první rusko-americká kolonie?

Otázka „co si vlastně Maďaři myslí“ je pro všechny pozorovatele této pozoruhodné země – a pro samotné Maďary – dlouhodobě složitá. Průzkumy veřejného mínění moc nepomáhají. V nich občané Maďarska vyjadřují stále větší nespokojenost se stavem školství, zdravotnictví a vůbec celé země – ovšem volební vítězství Orbánova Fideszu, který zemi řídí od roku 2010, jsou stále naprosto drtivá. Vládní propagandě se podařilo během několika málo let otočit vášnivou nenávist k Rusům v cosi jako vlažné přátelství, nebo alespoň představu, že jsou menší zlo než kdokoli jiný. Maďarsko je společenství, které dlouhodobě hlásí skoro největší spokojenost s členstvím v Unii. Ale jeho premiér neprovozuje běžné babišovské brblání. Jeho premiér o Evropské unii vymýšlí naprosto fantaskní a bizarní spiklenecké teorie. Co si tedy občané Maďarska vlastně o světě kolem sebe myslí a jaký to dohromady dává smysl?