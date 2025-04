Z výběru daní by mě trefil šlak, promiňte mi ten výraz. Schillerová vyrazila mezi občany

Čistě podle počtu účastníků by to s nezájmem sedělo. Kulturní dům má na akci připravenou kapacitu 84 míst. U každého jsou volební noviny hnutí s velkým portrétem předsedy Babiše a titulkem „Bezpečnost je pro nás prioritou“. Kolem páté odpoledne si je ale pročítá jen šestnáct zájemců, kteří do kulturáku přišli. „I kdybyste tu byli dva, budu si s vámi povídat,“ říká Schillerová k počtu a děkuje těm, kdo dorazili, přestože ten den hraje Kometa Brno semifinálový zápas hokejové extraligy proti pražské Spartě. Malý počet účastníků může působit jako fiasko, ale opak je pravdou. Stačí vzpomenout na středočeskou kampaň Karla Havlíčka, který na svých zastávkách často potkával jen nízké jednotky zájamců. Se všemi ale prohodil pár slov a potřásl si s nimi rukou. A poté slavil výrazný volební úspěch.