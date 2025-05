V čem je kouzlo Grzegorze Brauna, antisemity, který zamíchal polskými volbami

V prvním kole prezidentských voleb mu dalo hlas více než šest procent Poláků. To bylo velké překvapení, protože se ukázalo, že lidé se styděli říkat průzkumníkům, že ho chtějí volit. Ale podle množství předvolebních plakátů na plotech a balkonech, kterých měl Braun po celé zemi hojně, se to očekávat dalo. Tenhle zisk – šest procent místo jednoho – zásadně zamíchal volebními počty a i díky tomu se zdá, že opoziční kandidát Karol Nawrocki má teď k vítězství našlápnuto mírně lépe než vládní kandidát Rafał Trzaskowski. Jestli Braunovi voliči k někomu přejdou, Trzaskowski to nebude.