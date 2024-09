RIP pětikoalice. Dal Fiala sbohem ambicím vládnout i po příštích volbách?

Zdravím všechny čtenáře newsletteru, po volbách bylo (a je!) témat spousta. Třeba co se bude dít ve Středočeském kraji, kde si právě teď lídr Spolu Jan Skopeček láme hlavu, zda pokračovat v lokální vládě se Starosty, nebo kývnout ANO. Nebo jsme mohli analyzovat velké úspěchy Martina Kuby a Jana Grolicha i to, co znamenají pro jejich další kariéru. Nakonec se ale podíváme na to, co znamená rozvázání sňatku z rozumu mezi ODS a Piráty.