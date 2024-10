Otázka pro SOCDEM: Zelení, nebo Stačilo!?

Právě spojení široká koalice padne ještě několikrát. Maláčová vyloučí, že by se sociální demokraté pod jejím vedením objevili na kandidátkách KSČM nebo že by se s KSČM sloučili. Politická scéna je podle ní přesycená. „Cílem celé akce je, aby se sociální demokracie dostala do Poslanecké sněmovny, měla svébytný poslanecký klub. To je teprve začátek a tam se očekává, že budou poslanci pracovat. Beru to jako začátek obnovy a obrody sociální demokracie,“ vysvětluje Maláčová.