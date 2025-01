Jako první překročil bez dokladů hranici z Rumunska pes

Je to už nějaký pátek, tedy středu, co jste ve svých e-mailových schránkách nenalezli Čevapi Times. Způsobila to shoda náhod, dovolené, Vánoc a státního svátku. Teď je však newsletter o všem balkánském zpět – a také v roce 2025 si v něm budete moci číst o nejzajímavější části Evropy, tedy alespoň podle mě.