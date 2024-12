Gayům v Maďarsku je dobře, stejně jako mně, říká znectěný prominent vládní strany

Nyní je Szájer zpět - „Józsi se vrátil“, jak se v budapešťských kruzích moci říká. Pracuje v jedné z režimních nadací pod vedením historičky Márii Schmidt, důležité postavy fideszovského intelektuálního podhoubí. A k tomu vydal knihu. A k tomu poskytl rozhovor opozičnímu serveru Telex, který založili novináři ze serveru Index poté, co tento nejdůležitější hlas nezávislé novinařiny také pohltila mašinerie Fideszu. Mezi lidmi ze Szájerova okruhu jde o zajímavý a velmi nezvyklý krok. Dělat by to nemusel.