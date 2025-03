Další Pirát přes palubu. Bývalý europoslanec přestupuje do jiné strany

Kdo s odchodem působí spokojeně, je předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Na sociální sítě umístil přehlednou grafiku, na níž jsou znázorněni bývalí a současní členové Pirátů. Ti, kteří stranu opustili, mají v Michálkově pojetí různá přízviska. „Za poslední půlrok nás opustili různí startrekisti, političtí turisti a fakturanti, kterým bude lépe jinde,“ napsal a do grafiky umístil například expertku na závislosti Janu Michailidu, zmíněného Peksu či Jana Lipavského. Uvidíme, co to straně přinese.