Česko musí hledat své místo v rozbouřeném světě. Ale paralyzují ho blížící se volby

My a ti druzí. Svět se dramaticky mění, Česko na to musí reagovat, ale blíží se sněmovní volby. A to je nebezpečná kombinace, jelikož volby znamenají paralýzu podstatné části už tak toxické veřejné debaty. Jakákoli věcnost často končí v programech, na billboardy a do předvolebních debat pro ni už nezbývá dostatek místa. V normálních časech se dá těch přibližně šest měsíců přečkat, jenže co dělat ve chvíli, kdy Evropu opouštějí Spojené státy, Maďarsko a Slovensko blokují unijní akceschopnost a Putin je doslova za dveřmi?