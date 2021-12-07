Marie Benešová

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Vláda bude rozhodovat o klíčovém postu šéfa žalobců
Debaty o novém šéfovi zdejších žalobců zatím pouze odhalují další a další rizika
S nejvyšším státním zástupcem o jeho rezignaci, tlaku Marie Benešové i kauze Vrbětice
Nejvyšší státní zástupce skončil, skončí i nezávislost veřejné žaloby?
Šéf ANO předvedl, co se odehrává v jeho hlavě
Bývalý manažer dostane za policejní přešlap odškodnění, my to štěstí mít nemusíme
Případ Postoloprty: státní zástupci si stěžují, že se ministryně spravedlnosti pokouší osekat jejich nezávislost