Viktor Ori: Pro naše velmi mladé publikum je důležitý pocit sounáležitosti  

Slovenská alternativní scéna chrlí v posledních sezonách jedno výrazné nové jméno za druhým. Ta frekvence je až neuvěřitelná. Nezáleží na tom, jestli jde o rap-punk, post-punk, hyperpop nebo ozvěny folkloru; mají společné to, že všichni zpívají slovensky a touží říct něco podstatného. Na rozdíl od Česka se většina z nich také nevyhýbá tomu komentovat v tvorbě společenské dění. I proto představují co do otevřenosti a schopnosti pojmenovávat, co visí ve vzduchu, unikátní vlnu nadšeně přijímanou v celém česko-slovenském prostoru.